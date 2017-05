Cine e noua Primă Doamnă, cu 25 de ani mai în vârstă decât Macron. Poveste de dragoste ATIPICĂ

Emmanuel Macron, în vârstă de 39 de ani, a întâlnit-o pe soţia lui, Brigitte Trogneux, pe când aceasta îi era profesoară de teatru, scrie Daily Mail, iar la 17 ani i-a promis că o va lua de soţie. Povestea de dragoste atipică ce a uimit presa franceză.

Emmanuel Macron a întâlnit-o pe Brigitte Trogneux pe când era un puşti de 15 ani, iar doi ani mai târziu acesta i-a făcut o promisiune pe care avea să o îndeplinească.



”La vârsta de 17 ani, Emmanuel mi-a spus <>”, a povestit Brigitte Trogneux jurnaliştilor de la Paris Match anul trecut.



Relaţia dintre cei doi a început după ce Macron a jucat într-o piesă de teatru a lui Brigitte, atunci când avea doar 18 ani, în cadrul unei şcoli iezuite private din Amiens, nordul Franţei. La acea vreme, Brigitte Auziere, căsătorită şi mamă a trei copii, era responsabila grupului de teatru, iar Emmanuel, un iubitor al literaturii, era membru al grupului, scrie Mediafax.



Ulterior, acesta s-a mutat la Paris pentru ultimul său an de liceu, perioadă în care cei doi vorbeau constant.



”Ne sunam mereu unul pe altul, petreceam ore întregi la telefon”, a declarat acesta într-un interviu.



În cadrul unui documentar, Trogneux a povestit cum tânarul a reuşit să îi pătrundă în suflet: ” Pas cu pas, el a reuşit să spargă toate barierele, cu răbdare, în toate modurile posibile”.



”Nu era un adolescent. El avea relaţii de egalitate cu adulţii”, a completat Brigitte Trogneux, acum în vârstă de 64 de ani.



Într-un final, Brigitte s-a mutat în capitala Franţei pentru a-i fi alături şi pentru a divorţa de soţul ei, şi de atunci au fost nedespărţiţi.



Cei doi s-au căsătorit în 2007, iar Brigitte îi este alături în strânsa campanie prezidenţială.



”Nu o ascund”, a spus Macron pentru un canal de televiziune francez. ”Este parte din viaţa mea, aşa cum a fost mereu”.



” Îi datorez foarte multe, pentru că ea m-a făcut ceea ce sunt acum. Dacă voi fi ales - pardon, cand vom fi aleşi - ea o să fie acolo lângă mine”, a declarat Emmanuel Macron, în cadrul unui discurs de luna trecută.



Candidatul de centru, Emmanuel Macron, a obţinut 23,75% din voturi în primul tur al scrutinului prezidenţial din Franţa, fiind urmat de reprezentanta extremei drepte, Marine Le Pen, care a primit 21,53 %, conform rezultatelor finale comunicat de Ministerul francez de Interne, potrivit Reuters.



"Vreau să fiu preşedintele patrioţilor împotriva ameninţări reprezentate de naţionalişti", a declarat Macron în seara alegerilor.



"Într-un singur an am schimbat faţa politicii franceze", a mai declarat politicianul în discursul susţinut în faţa membrilor organizaţiei civice În Mişcare! En marche!, liberal-socială), care a fost fondat în urmă cu doar un an.



Macron a mai promis că va fi "vocea speranţei" pentru Franţa şi Europa.