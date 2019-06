Cine e bunica menționată de Papa Francisc în discursul de la Iași. Poza care a făcut ocolul lumii

Anica Iancu, bunica din Bîrzulești menționată de Papa Francisc în discursul de la Iași

Bunicuța despre care a vorbit Sanctitatea Sa este Anica Iancu din satul Bîrzulești, comuna Sănduleni, județul Bacău, iar faptul că s-a aflat atât de aproape de Papa Francisc a fost o întâmplare divină și irepetabilă, scrie Realitateadebacau.net.

„Vreau să vă povestesc o experiență pe care am avut-o la intrarea în piață. Era o bătrână, o femeie destul de bătrână, o bunică. Și în brațe avea un nepot care nu avea mai mult de două luni. Când am trecut, mi l-a arătat. Zâmbea și zâmbea cu complicitate! Ca și cum mi-ar fi spus: „uite, acum, eu pot să visez!” Pe moment, m-am emoționat și nu am avut curajul să o aduc aici, în fața voastră. De aceea vă povestesc acum. Bunicii visează când nepoții merg înainte, iar nepoții, când își trag rădăcinile din bunici!”, așa se adresa Sanctitatea Sa Papa Francisc, la finalul discursului susținut în fața celor 150.000 de pelerini adunați la Iași.

O poveste emoționantă cu care a smuls aplauzele tuturor celor prezenți. Bunicuța despre care a vorbit Sanctitatea Sa este Anica Iancu din satul Bîrzulești, comuna Sănduleni, județul Bacău, iar faptul că s-a aflat atât de aproape de Papa Francisc a fost o întâmplare divină și irepetabilă.

”Am plecat un grup de 17 persoane din parohie încă de dimineață, să prindem loc mai în față. În spatele nostru era o doamnă cu un copilaș în brațe care plângea și când s-a apropiat Sanctitatea Sa m-a rugat să îi țin copilul ca să îl binecuvânteze. L-am luat în brațe, Papa a văzut copilul, s-a apropiat de noi și l-a binecuvântat. Copilașul acela mi-a luminat viața și datorită lui am avut ocazia să fiu în preajma Sanctității Sale”, spune bunicuța de 78 de ani.

Anica Iancu mărturisește că după acest episod de neuitat nu s-a mai văzut cu mama copilașului, însă dacă ar întâlni-o i-ar mulțumi pentru șansa unică în viață pe care i-a oferit-o.

Doamna Anicuța, cum îi spun cei apropiați, este pensionară, văduvă de peste trei decenii, însă trăiește cu sufletul binecuvântat de credință și de cei cinci copii, zece nepoți și cinci strănepoți.