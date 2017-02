Chirica, înainte de Comitetul Executiv al PSD: O să continui pe același drum

Mihai Chirica s-a arătat destul de încrezător înaintea ședinței Comitetului Executiv al PSD, în urma căreia îi va fi hotărâtă soarta în partid. Șeful PSD Iași a declarat că dorește să pună umărul la "repararea imaginii PSD".

"Trebuie să punem umărul să reparăm imaginea internațională. Istoria o fac oamenii și o schimbă tot oamenii. Am sprijinul total al organizației din care fac parte, de aceea am făcut tot ce am făcut până acum. O să continui pe același drum. Eu nu am venit aici pentru a da un examen, examen am dat în iulie.", a spus Mihai Chirica după întâlnirea cu șefii ALDE.