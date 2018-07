Cerbul de Aur. Ultimele noutăţi vin de la Braşov

Cerbul de Aur. Cele şapte persoane care vor juriza concursul din cadrul Festivalului Internaţional ''Cerbul de Aur'' au fost desemnate.

Juriul care îi va alege pe concurenţii ce vor urca pe scena Festivalului Internaţional ''Cerbul de Aur'' este format din Andrei Tudor, Daniel Jinga, Liana Stanciu Georgescu, Felix Crainicu, Andeea Archip, Gabriel Scîrlet şi directorul festivalului, Smaranda Vornicu Shalit.



''Sunt extrem de onorată şi, în acelaşi timp, responsabilizată de semnificaţia aparte a acestei ediţii aniversare a Festivalului-Concurs Internaţional ''Cerbul de Aur''. Voi spune un lucru de domeniul evidenţei: ne dorim o repunere a acestui brand de prestigiu pentru TVR şi pentru România în poziţia pe care el o merită în peisajul muzical românesc. Lucrăm intens pentru a avea un mix de recitaluri româneşti şi străine, care să se ridice la standardele de calitate muzicală ale ediţiilor anterioare'', a declarat Smaranda Vornicu Shalit.



Artiştii care vor să urce pe scena Festivalului şi să concureze pentru premii în valoare de 65 de mii de euro mai au timp să se înscrie până în data de 11 iulie, pe site-ul oficial al evenimentului, http://cerbuldeaur.ro, unde este publicat şi Regulamentul Festivalului Concurs.



''Sperăm să oferim publicului din Piaţa Sfatului şi din faţa ecranelor de televiziune un concurs interesant, cu interpreţi talentaţi, fiecare cu amprenta sa artistică aparte. Mai sunt 10 zile şi îi încurajez să se înscrie pe toţi tinerii artişti care vor să urmeze calea de succes a unor mari nume precum Luminiţa Dobrescu, Corina Chiriac, Margareta Pâslaru, Angela Similea, Monica Anghel, Paula Seling sau Andra'', a punctat Smaranda Vornicu Shalit.



Compozitor şi dirijor, Daniel Jinga este maestru de cor al Operei Naţionale din Bucureşti şi dirijor al Orchestrei Simfonice Muntenia din Târgovişte. Jinga, care va face parte din juruiul de anul acesta, este fondator şi dirijor al corului de cameră Accoustic şi a colaborat în proiecte simfonice cu mari artişti români precum Phoenix, Gheorghe Zamfir sau Smiley.



Un alt membru al juriului, Felix Crainicu este regizor de teatru, scriitor, fondator al Şcolii de dans şi teatru Oportunidad. Cu o experienţă de 25 de ani în radio, Felix Crainicu realizează, în prezent, mai multe emisiuni muzicale la Radio România Actualităţi- ''Muzica de top'', ''Muzică şi radio'', ''Colecţia de muzică-succesele muzicii româneşti''.



Liana Stanciu se numără printre primii realizatori de radio după 1989 şi face parte din echipa TVR de peste 10 ani, unde este realizator de emisiuni de divertisment şi culturale. Liana Stanciu are o experienţă vastă în media românească şi este activă în mai multe ONG-uri.



Andreea Archip este reporter special la Libertatea. Cu o experienţă de 12 ani ca jurnalist, în presă scrisă şi televiziune, a lucrat la Departamentul Ştiri al Televiziunii Române, a realizat reportaje şi documentare la Digi 24. Ca reporter la Libertatea, a coordonat şi realizat campanii media şi a fost trimisul special al publicaţiei la evenimente de amploare din ţară şi străinătate.



Distins cu peste 30 de premii de creaţie sau interpretare, compozitorul Andrei Tudor este membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, în comisia de specialitate a Credidam şi lector universitar doctor la Catedra de Compoziţii a Universităţii de Muzică din Bucureşti. Artistul colaborează, în calitate de compozitor, orchestrator, pianist sau şef de orchestră cu nume importante din industria muzicală.



Gabriel Scîrlet a absolvit Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti la secţia Compoziţie. Din 2006 este regizor muzical la Televiziunea Română, unde a realizat regia muzicală pentru numeroase concursuri muzicale: Eurovision, Cerbul de Aur, Concursul George Enescu, Eurovision Junior, Mamaia Copiilor.



Smaranda Vornicu Shalit are o experienţă în media de 25 de ani, fiind coproducător, realizator şi moderator al emisiunii ''De la A la infinit'' (2013), jurnalist şi editor pentru Avantage, Elle, Cosmopolitan, EVZ life and style, catchy.ro. La ediţia din acest an, Smaranda Vornicu Shalit este directorul Festivalului Cerbul de Aur.