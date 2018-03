Cele mai toxice cupluri ale horoscopului. Zodiile care se distrug una pe alta

Deși au impresia că se iubesc, există câteva cupluri de zodii care pur și simplu nu au ce căuta împreună. Fie din cauza faptului că sunt mult prea diferiți, fie pentru că sunt firi prea vulcanice, cert este că nu pot avea o relație, ba chiar își fac rău unul altuia dacă formează un cuplu. Află care sunt acestea!

Rac și Leu



În timp ce nativul Rac este emoțional și dă totul în dragoste, nativul Leu are multe incertitudini pe care le pune pe tapet și i le reproșează celui de lângă el. Nativul Rac nu suportă să audă critici, mai ales din partea persoanei pentru care se sacrifică atât de mult. Relația celor doi nu numai că nu este de durată, dar stă sub semnul incompatibilității încă de la început.



Capricorn și Vărsător



Ambele semne zodiacale sunt atât de încăpățânate, încât nu are cum să iasă ceva bun din relația lor. Cei doi se distrug reciproc prin dorința lor de a deține controlul și de a avea întotdeauna dreptate. Nu suportă gândul că s-ar putea subordona unul altuia sau că ar putea face compromisuri din dragoste. Unde mai pui că gândesc atât de diferit, încât au tendința să își construiască vieți separate? Relația lor este sortită eșecului.



