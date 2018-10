Cele mai păcătoase zodii de femei. Îi joacă pe bărbaţi pe degete

Aceste trei zodii de femei sunt manipulatoare si te pot soca. Sunt pacatoase si mult mai rele decat barbatii nascuti in aceleasi zodii.

Berbec



Femeile Berbec adora sa isi insele partenerul. Oricat de mult l-ar iubi, in inima lor se naste mereu o alta pasiune. Se plictisesc extrem de usor si iubesc pasional, traind fiecare zi ca si cum ar fi ultima. Vaneaza, iar flirtul si seductia sunt armele cele mai puternice.



Gemeni



Desi sunt firi romantice, femeile Gemeni adora sa-si condimenteze viata. Schimba partenerii cu usurinta, fara sa se bucure de prea multe momente impreuna. Se pot iubi nebuneste cu un strain dimineata, pentru ca la pranz sa se intoarca in bratele partenerului.



Peşti



Femeile nascute in zodia Pestilor sunt sclavele iubirii. Pentru ele, jocul in pat este mai mult decat o experienta fizica. Este un timp de meditatie care le ia mintile. In momentul in care nu mai simt aceleasi iubiri pasionale pentru parteneri, ii parasesc fara remuscari, scrie girly.ro.