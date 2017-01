Cele mai delicate femei din zodiac. Au cel mai PUR suflet

Gingase, gratioase, elegante, delicate. Vorbim despre cele mai fine femei ale zodiacului, cele care te impresioneaza prin simpla lor prezenta. Au o atitudine delicata, sunt frumoase si senzuale.

Iata in ce zodii sunt nascute aceste femei pretioase precum aurul:

Balanta

Cea mai feminina dintre native, Balanta are o eleganta clasica, deosebita. E dulce si placuta, frumoasa, fermecatoare. E gratioasa, iar vorba sa e blanda precum cea a unei mame.

Taur

Femeia Taur este inzestrata cu o feminitate coplesitoare. Are un trup zvelt, subtire, mereu in miscare. E o femeie frumoasa, care stie cum sa atraga atentia barbatilor. Emana o senzualitate aparte, e delicata, senzuala in miscari, uneori chiar lasciva. Poseda un sarm special, care o face extrem de apreciata de cei din jur, scrie ele.ro.

Capricorn

Nativa Capricorn emana un aer misterios, care o face foarte sexy, reusind sa ii incite pe barbati. In cazul ei, frumusetea si inteligenta merg mana in mana.

Rac

Un suflet mai pur decat cel al nativei Rac rar poti gasi. E fina si delicata, e discreta, misterioasa si foarte sensibila. Indiferent de varsta, isi pastreaza zambetul si sarmul cuceritor. Are trasaturi angelice, armonioase, luminoase, semanand cu zanele din cartile de povesti. Si vocea ei are o feminitate aparte.