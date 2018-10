Cele mai bune mame, în funcție de zodie

Gemenele Ofhira si Tali Edut, cunoscute drept AstroTwins, au alcatuit o lista a punctelor forte ale mamelor, bazandu-se pe caracteristicile fiecarei zodii in parte.

Mama Berbec



Te pricepi foarte bine sa setezi limite copiilor, iar ei vor creste cu repere foarte clare care sa-i tina in siguranta.



Mama Taur



Ai bun gust si te bazezi pe intuitie. Iti inveti copiii, inca de mici, cum sa se foloseasca de resurse precum banii, timpul si energia.



Mama Gemeni



Ai un milion de hobby-uri si interese. Copiii sunt fascinati de felul tau de a fi. Le stimulezi dorinta de a afla cat mai multe, in special prin joc. Educatia copiilor tai este pe primul loc.



Mama Rac



Le oferi copiilor sentimentul de familie stabila si unita, ei se simt in siguranta langa o mama ca tine. Copiii tai se bazeaza pe tine si au incredere sa-ti dezvaluie secretele lor.



Află continuarea pe clickpentrufemei.ro