Cele mai absurde practici amoroase din lume. Ce este "aperitivul sexual"

Practicile sexuale din trecut au starnit, de-a lungul timpului, curiozitatea multora. Afla, din materialul urmator, care sunt unele dintre cele mai absurde practici amoroase din lume.

„Sleepy sex” – Samoa, insulele Pacific



Cand dorinta pune stapanire pe barbatii din Samoa, ei organizeaza o „escapada nocturna” specifica tribului: se furiseaza in corturi si incearca sa faca sex acolo cu „frumoasa adormita”, fara sa o trezeasca.



„Sarutul” cu nasul – Tinquian, Insulele Pacific



Tinquianii nu se saruta niciodata pe gura. Pe ei, buzele moi si umede nu-i infierbanta. Si atunci, ce fac ca sa-si puna sangele in miscare inainte de a trece la sex? Isi preseaza reciproc nasurile si respira adanc, stand asa pret de cateva minute.



Centura de castitate – poporul Yacut din Siberia



Pentru a-si pastra virginitatea, tinerele Yacut isi leaga o panza groasa in jurul burtii si a soldurilor, infasurata de atatea ori incat si unui Superman i-ar trebui cateva ore ca sa o desfaca.



Fantezii marturisite – Ins. Tonga, langa Australia



Aici, barbatii si femeile trebuie sa-si destainuie toate adulterele, in cele mai mici si jenante detalii, pentru a-si feri familia de boli.



„Aperitivul” sexual – poporul Ila din Africa



Inainte sa plece la vanatoare, barbatii Ila fac sex cu iubitele lor, pentru a avea parte de o ultima „imbratisare purtatoare de noroc”. Credinta lor este ca prada intima va atrage dupa sine si obtinerea prazii din padure, scrie femeia.ro.