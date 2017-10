Cele 400 de pietre misterioase din Arabia Saudită. Structura uriașă a fost descoperită din satelit

O structură uriașă alcătuită din peste 400 de pietre misterioase a fost descoperită cu ajutorul sateliților în Arabia Saudită, potrivit Live Science.

Construcția bizară are o vechime de mii de ani, spun arheologii. Oamenii de știință nu știu încă ce rol aveau formațiunile asemănătoare unor ziduri și porți de trecere.

Descoperirea care a fost posibilă doar cu ajutorul sateliților se află în regiunea Harrat Khaybar din Arabia Saudită.

Structura misterioasă se află în zona unui vulcan inactiv denumit "Jabal Abyad", nume care în arabă înseamnă Muntele Alb.

"Porțile de piatră par să fie cele mai vechi structuri create de om în aceste zone, nu am găsit încă niciun motiv evident care să explice crearea lor", a declarat David Kennedy, profesor la University of Western Australia. Studiul urmează să fie publicat în numărul din noiembrie al revistei Arabian Archaeology and Epigraphy.