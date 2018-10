Cele 3 zodii care vor fi DISTRUSE de Luna Nouă în Balanţă. Nu le aşteaptă nimic bun

Luna Noua in zodia Balantei are loc pe 9 octombrie. Este o perioada excelenta pentru Balante si o perioada tragica pentru alte trei semne zodiacale.

Taur



Viata iti va fi afectata pe nenumarate planuri. Revin in actualitate probleme din trecut. In loc sa te bucuri de viitor si sa fii curioasa, vei deveni nostalgica si te vei gandi doar la trecut.



Scorpion



Vei incepe sa te simti din ce in ce mai nesigura pe tine, pe fortele tale si pe ceea ce simti. Daca nu esti atenta, ai putea incepe sa te autodistrugi inconstient.



Peşti



Ai parte de noi inceputuri intense si pasionale, care te vor arunca insa in intuneric, scrie girly.ro. Simti o energie ciudata care nu te lasa sa evoluezi.