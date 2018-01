Cel puţin 41 de morţi într-un spital din Coreea de Sud, în urma unui incendiu uriaş

Incendiul a izbucnit în jurul orei locale 07:30, în camera de gardă din clădirea principală a Spitalului Sejong, specializat în cardiologie, aflat la 280 de kilometri sud-est de capitala Seul.

Aproximativ 100 de pacienţi se aflau în spital în acel moment şi într-o creşă din corpul clădirii. Incendiul a fost stins abia după trei ore.

Serviciile de ambulanţă au transferat 52 de persoane rănite, majoritatea pacienţi, la alte patru spitale din apropiere. 11 dintre victime se află în stare critică.

Este cel mai grav incendiu din Coreea de Sud din ultimii 10 ani, iar numărul morţilor ar putea creşte. Cele mai multe victime au murit din cauza fumului inhalat, iar unii au decedat în drum spre alte spitale.

Cauza incendiului nu a fost deocamdată stabilită, scrie Mediafax. Preşedintele sud-coreean Moon Jae-In a convocat o şedinţă de urgenţă, cu toate autorităţile competente, pentru a discuta despre această situaţie.

Police chief at Miryang, South Korea, where a fire broke out this morning says 31 people have died so far. pic.twitter.com/Jzjfsc8msT