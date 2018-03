Acesta este cel mai simplu regim de slăbit: dieta cu DOUĂ MESE pe zi

Cel mai simplu regim de slăbit: dieta cu DOUĂ MESE pe zi

Orice plan de dieta o sa-ti recomande trei mese principale si doua gustari, dar se pare ca exista si alternativa de a tine o dieta cu doua mese pe zi. Studiile facute pe grupuri de studiu au dovedit ca dieta cu doua mese pe zi poate sa fie o excelenta solutie pentru multi, in conditiile in care doua mese pe zi se pliaza pe ritmul in care traim.

Dieta cu doua mese pe zi inseamna doua mese copioase. Adica o masa foarte bogata dimineata si o a doua masa, dupa ora 15.00, la fel de consistenta. Pentru unele persoane, acest ritm alimentar a tinut foarte bine sub control glicemia, comparativ cu o dieta cu 5-6 mese pe zi (dintre care trei principale).



Potrivit acestui studiu, dieta cu doua mese pe zi s-a dovedit benefica inclusiv pentru cei care au vrut sa scada in greutate, dar si pentru cei care sufera de diabet de tip 2.



Concret, dieta cu doua mese pe zi inseamna o masa de dimineata foarte bogata. Se consuma cereale integrale, fructe sau legume, precum si carne slaba de pui, curcan sau peste. La aceasta se adauga o sursa sanatoasa de grasimi, ceea ce inseamna peste gras sau avocado, ori nuci sau alte seminte. Pranzul este si el foarte bogat si trebuie consumat la cel mult 8 ore de la masa de dimineata. Acesta trebuie sa contina supa de zarzavat, carne sau alte surse de proteine, legume si alimente care sa completeze necesarul de fibre. Intre cele doua mese se pot manca doar fructe si este recomandat un aport bun de lichide fara calorii (apa sau ceai).



Dupa masa de pranz se permite doar consumul de fructe sau legume crude, apa si ocazional seminte crude in cantitate mica.