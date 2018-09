Cei mai buni tătici din zodiac. Copiii au ce învăța de la ei

Există trei zodii care au toate caracteristicile unui tată bun. Sunt atenți, deschiși și dornici să petreacă mult timp alături de copiii lor, astfel că există mari șanse ca acești micuți să devină deștepți și descurcăreți. Iubitul tău este pe listă?

Bărbatul Vărsător



În vreme ce femeia Vărsător este și ea o mamă bună, problema ei este că poate fi puțin cam distantă față de copiii ei. Aceeași tendința o are și bărbatul Vărsător, dar în cazul figurii paterne acest lucru este mai puțin problematic. De fapt, tatăl Vărsător le lasă o moștenire genetică foarte bogată copiilor săi. Această zodie de aer are o inteligență analitică foarte dezvoltată, pe care o transmite și urmașilor. În plus, tatăl Vărsător îi învață pe copiii lui să argumenteze logic și să treacă prin filtrul propriei gândiri tot ceea ce învață. Bărbatul Vărsător este un tată inteligent, deschis la minte, dornic să îi îi învețe pe cei mici să aibă o gândire liberă și să își folosească din plin inteligența.



