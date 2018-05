Ceaiul de țelină elimină excesul de apă și arde mai eficient grăsimile

Ceaiul de țelină ajută la arderea grăsimilor și eliminarea apei din țesuturi. Află ce alte efecte are acesta, cum îl prepari și cum trebuie să-l administrezi.

Ceaiul de țelină are proprietăți diuretice și detoxifiante, fiind de mare ajutor pentru pierderea kilogramelor în plus. Echilibrează nivelul de lichide din organism, ȋmbunătățind funcțiile renale, ceea ce duce la reducerea inflamațiilor cauzate de retenția de apă. De asemenea, are proprietăți antibacteriene și antivirale, care combat diferite infecții gastrointestinale.

Conform floaredetei.ro, pentru a prepara ceaiul ai nevoie de trei tije de țelină, un litru de apă, două lingurițe de ghimbir măcinat și sucul de la o lămâie. Astfel, pentru a o obține, pune apa la fiert apoi, între timp, spală bine tijele de țelină. Când apa dă în clocot, adaugă țelina tăiată cubulețe. Dă focul mic și lasă totul să fiarbă pentru încă 5-10 minute. Opțional, ghimbirul se presară în apă cu un minut sau două înainte de a se lua vasul de pe foc. La final, se îndepărtează amestecul de pe foc și se lasă să stea deoparte timp de 10 minute. Se adaugă apoi sucul de lămâie.

Bea o cană cu ceai de țelină înainte de micul-dejun. Restul cantității de ceai se consumă pe parcursul zilei, înainte de fiecare masă principală sau între mese.

Cura cu ceai de țelină durează 15 zile consecutive, după care se face o pauză de alte 15 zile.