Cea mai tare maşină a lui Ceauşescu. Cum arată un ABI

ABI este un vehicul 100% românesc, realizat special pentru fortele speciale ale Ministerului de Interne din vremea comunista. O maşină pe cât de necunoscuta, pe atat de interesanta si importanta din punct de vedere istoric.

ABI a inceput sa fie realizat in numar mare la inceputul anului 1979 si primele 17 autoblindate au fost gata la timp pentru defilarea in cadrul paradei militare din 23 august, conform 4tuning.ro. In total au fost realizate in jur de 60 de unitati, multe plecand si la export.

Două exemplare se afla la Muzeul Militar din Bucuresti. Masina avea 2 mitraliere pe turela superioara.

Cum arată ABI, în Galeria Foto.