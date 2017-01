Cea mai simplă prăjitură cu fructe și vanilie. Nu se coace și e gata în 10 minute

Dacă vrei să prepari rapid un desert ușor, una dintre rețetele recomandate de bucătari este cea de prăjitură cu budincă, biscuiți și fructe, care se gătește fără coacere, în doar 10 minute.

Ingrediente:

60 biscuiti simpli

2 kg pere

500 g zahar

4 plicuri budinca de vanilie

1,2 l apa

150 g stafide

esenta de vanilie

scortisoara

100 ml rom (eu am folosit lichior de migdale).

Mod de preparare:

Se curata perele de coaja si se taie in cubulete mici. Se adauga peste apa si zaharul care in prealabil le-am pus la fiert. Se fierb impreuna pana ce perele se inmoaie bine dar sa nu se zdrobeasca de tot.

Intr-un alt vas, dizolvam cele 4 plicuri de budinca in 200ml apa (din cei 1,2 l) si cand perele sunt gata adaugam praful de budinca dizolvat si lasam sa mai fiarba cateva minute amestecand continuu. Cand este gata adaugam stafidele care au fost puse la inmuiat in lichior, punem si un strop de sare, esenta de vanilie si scortisoara.

Se asaza biscuitii intr-o forma detasabila ii ungem cu lichiorul ramas dupa ce am scos stafidele dupa care asezam un strat de crema cat este inca fierbinte. Asa procedam in continuare. In final trebuie sa avem 3 straturi de biscuiti si 3 de crema, ultimul fiind de crema. Se lasa sa se raceasca dupa care o tinem la frigider cateva ore, timp in care biscuitii se vor inmuia atat cat sa se poata taia prajitura.

Sursa