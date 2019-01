Ce spune ziua în care te-ai născut despre viața ta amoroasă

Ziua in care te-ai nascut iti influenteaza viata mai mult decat ai fi crezut. Iata ce spune ziua in care te-ai nascut despre viata ta amoroasa.

1: Te indragostesti destul de usor, desi nu crezi in dragoste la prima vedere. Vrei sa iubesti, dar nu vrei sa te implicit in relatii de lunga durata.

Numarul de esecuri in dragoste: 4.

Persoanele compatibile sunt nascute la: 1, 10, 19, 28 ale lunii.



2: Iti place sa studiezi omul din afara inainte de a te implica intr-o relatie sentimentala. Iti ia ceva timp ca sa-ti dai seama daca esti atras sau nu de persoana respectiva.

Numarul de esecuri in dragoste: 4.

Persoanele compatibile sunt nascute la: 1, 11, 20, 29 ale lunii.



3: Esti increzator in fortele proprii si cand iti alegi partenerul esti foarte sigur ca e persoana potrivita. Esti romantic, insa alegerile tale pot fi si neconventionale.

Numarul de esecuri in dragoste: 3.

Persoanele compatibile sunt nascute la: 3, 12, 21, 30 ale lunii.



4: Iti place sa iubesti patimas. Pentru tine, dragostea este ceva serios. Reusesti sa scoti la suprafata ce e mai bun la o persoana si iti place sa fii luat prin surprindere de fiecare data.

Numarul de esecuri in dragoste: 3.

Persoanele compatibile sunt nascute la: 4, 13, 22 si 31 ale lunii.

