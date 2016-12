Ce spune mama principalului suspect al atacului din Berlin: "Nu a dat semne de radicalizare"

Mama fugarului tunisian căutat în legătură cu atacul de la Berlin afirmă că fiul ei nu a dat semne de radicalizare şi se întreabă dacă el este cu adevărat cel care a intrat cu un camion în mulţime sau este doar un ţap ispăşitor, relatează The Associated Press, potrivit News.ro.

Nour El Houda Hassani a declarat joi, LA Oueslatia, în centrul Tunisiei, că sărăcia l-a împins pe fiul ei Anis Amri să fure şi să plece ilegal în Europa.



Ea spune că Amri a făcut închisoare în Italia şi Elveţia înainte să se ducă în Germania, unde este principalul suspect în carnagiul de luni, soldat cu 12 morţi şi 48 de răniţi.



"Vreau să fie scos la iveală adevărul despre fiul meu", a declarat mama lui Amri joi pentru The Associated Press.



"Dacă el este autorul atacului, lăsaţi-l să-şi asume responsabilitatea, iar eu voi renunţă la el în faţă lui Allah. Dacă nu a făcut nimic, vreau ca drepturile fiului meu să fie restabilite", a continuat ea.



Mama lui Amri a declarat că poliţia tunisiană i-a luat telefonul miercuri şi-i studiază comunicaţiile cu fiul ei.



"Când am vorbit era normal. Nu există vreun semn de radicalizare", a subliniat ea.