Ce se intampla la eMAG! 3 promotii mari se deruleaza in acelasi timp pe site-ul retailerului

eMAG are un inceput de saptamana in mare forta. Cel mai mare retailer online din Romania deruleaza 3 campanii de reduceri in acelasi timp.

eMAG a reusit sa impresioneze pe toata lumea prin acest inceput de saptamana in mare forta. Preturile sunt scazute la mii de produse din cadrul mai multor campanii de reduceri. Va facem o scurta prezentare cam spre ce categorii are trebui sa va orientati pentru a gasi cele maibune oferte.

eMAG Crazy Days

Cu siguranta cea mai importanta promotie din aceste zile, principala, cea care atrage toate privirile este eMAG Crazy Days. Aceasta campanie aduce discounturi de pana la 40% pentru o gama foarte larga de produse. Campania va dura pana pe data de 1 mai insa noi va recomandam sa faceti achizitiile mai repede pentru ca discounturile bune se epuizeaza prima oara.

eMAG – Lichidare de stoc la electrocasnice

Daca cititi acest articol stand in picioare, va recomandam sa luati loc pentru ca urmeaza o informatie extrem de puternica ce va poate afecta: electrocasnicele la lichidare de stoc de la eMAG au reduceri reale, pe bune, de pana la 70%. Ofertele nu sunt extrem de multe, insa preturile sunt uimitor de bune si sigur se vor epuiza cat ai zice „peste". De la aspiratoare, fier de calcat, roboti de bucatarie, storcatoare si multe, multe altele, toate au preturile diminuate semnificativ intr-o promotie fulger de lichidare de stocuri.

eMAG – Resigilate

O ultima campanie pe care v-o recomandam si care se deruleaza in aceste zile pe site-ul celui mai mare retailer onlin din Romania, eMAG, este cea pentru produsele resigilate. Desigur, eMAG are o categorie speciala, o rubrica permanenta cu produse resigilate ce au mari reduceri, unde gasiti tot ce va poate trece prin cap, insa de data asta are o campanie ce vine cu reduceri de pana la 35%. Avantajele produselor resigilate sunt faptul ca aveti 30 de zile de retur gratuit, puteti vedea fotografii cu produsul inainte de a-l achizitiona, pentru a va convinge cat de grave sunt eventualele defecte ale sale, iar garantia este inclusa in pret.