Ce se întâmplă în organismul tău dacă bei ceai de mere

Specialistii in nutritie iti recomanda sa consumi cel putin doi litri de apa pentru a te mentine in forma. Ce nu stii insa este faptul ca in cei doi litri de apa pot intra si ceaiuri, motiv pentru care iti recomandam sa incerci ceaiul de mere, deoarece are numeroase beneficii pentru organism.

Baut cald sau rece, in functie de sezon si de preferinte, ceaiul de mere este o adevarata comoara pentru sanatate.



Conform expertilor, acesta intareste sistemul imunitar si previne aparitia bolilor autoimune, intre care Parkinson.



Un alt beneficiu al ceaiului de mere este faptul ca are un aport bogat de vitamine si minerale, astfel ca poate calma durerile articulare, in cazul bolnavilor de artrita, dar poate ameliora si durerile de cap, scrie lyla.ro.