Congresul PSD, aşa cum nu s-a văzut la televizor (VIDEO REPORTAJ)

Social democrații și-au ales prima femeie președinte de partid și doi noi lideri. Pe scenă totul s-a desfășurat fără mari sincope, în culise însă a fost ceva frământare printre liderii dornici să le asigure victoria favoriților, în timp ce delegații nu au fost prea entuziasmați de eveniment. Un reportaj Realitatea TV.

Evenimentul a început în forță, pe acordurile melodiei Stand Up For The Champions, cântată de o formație simbol pentru comunitatea gay, al cărui solist e unul dintre cei mai cunoscuți activiști pentru drepturile cuplurilor de același sex. Social-democrații n-au uitat însă nici de cântecele patriotice românești.

sursă: Realitatea TV