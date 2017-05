Ce nu au ştiut niciodată pasagerii unei linii aeriene - regele Olandei pilota, pe ascuns, avionul

Regele Olandei, Willem-Alexander, a dezvăluit într-un interviu acordat cotidianului De Telegraaf că pilotează în mod regulat aeronave ale filialei KLM Cityhopper, relatează CNN.

Anterior, el a pilotat avioane ale companiei Martinair. Regele a povestit că face aproximativ două curse KLM pe lună, pentru a se relaxa şi a se detaşa de îndatoririle regale.

„Pentru mine, cel mai important este că am un hobby la care trebuie să mă concentrez complet”, a spus el. “Ai o aeronavă, pasageri şi echipaj. Ai o responsabilitate faţă de ei. Nu poţi să iei problemele de la sol cu tine în aer. Poţi să te detaşezi complet şi să te concentrezi la altceva. Pentru mine, acest lucru este cea mai relaxantă parte a zborului”, a adăugat el.



Suveranul olandez a explicat că şansele de a fi recunoscut au scăzut după 2001, când noile măsuri de securitate introduse în urma atentatelor teroriste din 11 septembrie au restricţionat accesul pasagerilor în cabină. În plus, atunci când este copilot, nu este obligat să le spună numele pasagerilor.



„Avantajul este că pot să spun oricând că le urez bunvenit din suflet tuturor, în numele căpitanului şi echipajului. Deci nu trebuie să îmi spun numele. Oricum majoritatea pasagerilor nu ascultă”, a declarat el.



Regele olandez a precizat că s-a antrenat pentru a pilota aeronave Boeing 737, care vor înlocui în curând flota de Fokker 70 pe care o are în prezent KLM Cityhopper. Potrivit informaţiilor furnizate de Casa Regală, regele Willem-Alexander a pilotat pentru prima dată un avion în urmă cu peste 30 de ani, când era încă student.



La sfârşitul anilor ’80, pasiunea sa l-a dus în Kenya, unde a lucrat ca pilot voluntar pentru o organizaţie medicală, African Medical Research & Education Foundation (AMREF), apoi pentru Kenya Wildlife Service.

