Ce înseamnă când te visezi gravidă. Mesaje pe care să nu le ignori

Visul ca esti gravida simbolizeaza anumite aspecte ale tale sau din viata ta care cresc si se dezvolta. S-ar putea sa nu fii inca pregatita sa vorbesti despre ele sau sa faci ceva in privinta lor. Sarcina mai poate reprezenta si nasterea unei idei noi, a unei directii noi, a unui nou proiect sau a unui nou scop. Daca, insa, in viata de zi cu zi incerci sa ramai insarcinata, sarcina din vis poate fi dorinta implinita. Daca nu vrei sa ramai insarcinata, atunci poate simboliza teama de noi responsabilitati.



Un vis in care o alta femeie este insarcinata indica faptul ca ai o conexiune stransa cu persoana respectiva.



Visul ca iubita/sotia ta poarta in pantece copilul altui barbat inseamna ca jumatatea incepe sa se indeparteze de tine. Voi doi nu mai aveti scopuri comune, scrie sfatulparintilor.ro.