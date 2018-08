Ce înseamnă că visezi o persoană care a murit

Descopera ce inseamna cand visezi un om care a murit si daca este vreun motiv de ingrijorare in spatele unui astfel de vis!

In traditia populara, atunci cand visezi ca interactionezi cu o persoana decedata, fie ca vorbesti cu ea sau o asculti, inseamna ca vei primi vesti neasteptate sau ca vei avea parte de schimbari importante in viata. Interpretarea crestina, insa, te poate pune pe ganduri, deoarece spune ca aparitia unui mort in vis inseamna ca acesta nu a gasit inca pacea, iar cartile religioase incurajeaza efectuarea unor ritualuri suplimentare, prin care sa fie satisfacuta dorinta celui decedat.



Din punct de vedere psihologic, a visa un om decedat (pe care nu il cunosti) poate semnifica sfarsitul unei etape a vietii tale, scrie divahair.ro. Poate fi vorba de sentimente "moarte" si de legaturi interpersonale care s-au pierdut. Daca, insa, persoana pe care o visezi iti este apropiata si a decedat de curand, nu trebuie sa te ingrijorezi, deoarece inseamna ca inca suferi din aceasta cauza, ceea ce este perfect normal. Este posibil sa te simti lipsita de motivatie si poti avea senzatia ca mergi pe loc si ca nu reusesti sa avansezi in viata, oricat te-ai stradui. Asadar, persoana moarta in vis poate fi o parte a ta pe care ai vrea sa o lasi in urma.