Ce i-a spus Klaus Iohannis lui Rareș Bogdan când l-a văzut la Romexpo

Klaus Iohannis a fost întâmpinat de Rareș Bogdan la summitul Partidului Popular European, care a avut loc la Romexpo.

Când s-au văzut, președintele României l-a salutat într-un mod inedit pe Rareș Bogdan. Vezi totul în VIDEO!

Rareș Bogdan a anunțat joi, pentru realitatea.net, că va intra în politică, europarlamentar PNL, și și-a prezentat planul pe termen scurt.

"Voi ajunge in fiecare oras din Romania in urmatoarele 10 saptamani. Voi explica fiecarui membru, fiecarui militant, activist, simpatizant PNL ca, pentru prima data in istoria postdecembrista, PNL poate fi primul partid din Romania in seara zilei de 26 mai", a explicat Rares Bogdan, printre altele, pentru realitatea.net.

