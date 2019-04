Ce fel de soţ este în funcţie de zodie

Postura de soţ produce schimbări majore în comportamentul unui bărbat. În funcţie de zodie, poţi afla ce fel de soţ va fi iubitul tău şi la ce să te aştepţi în căsnicia cu el.

Berbec

Bărbatul Berbec este un idealist, care, în ciuda exteriorului dur, are cele mai mari aşteptări atunci când intră într-o căsnicie. Te consideră femeia perfectă cu care vrea să trăiască până la adânci bătrâneţi. Ce să ai în vedere în căsnicia cu el? Este un copil mai mare uneori, aşa că are nevoie de multă atenţie. Altfel, tinde să devină gelos. Berbecul este genul de soţ pasional, cu iniţiativă, care nu te ţine în puf, dar îţi oferă surprize ocazionale care te atrag ca un magnet.

Taur

Se zice că Taurul este cel mai bun soţ din zodiac. Motivele? Taurul este un bărbat senzual în aşternut, care te doreşte la fel ca în prima zi şi te face să te simţi o soţie sexy. În plan emoţional este capabil să îţi ofere stabilitate, căci lui chiar îi plac relaţiile de interdependenţă, fiind fascinat de legătura căsătoriei. În plus, potrivit astrelor, Taurul este foarte orientat pe carieră, dorind să ofere familiei lui şi stabilitate financiară.

Gemeni

Bărbatul Gemeni are multe calităţi în postura de soţ, dar poate că cea mai importantă este aceea că ştie cum să comunice cu tine. Întotdeuana spune direct ce are pe suflet şi te face şi pe tine să te confesezi, oricare ar fi problema. În căsnicie este capabil să-ţi ghicească stările şi să-ţi anticipeze dorinţele. Tot el are abilitatea de a face fiecare moment unul deosebit. Se străduieşte să îţi ofere clipele de magie dinaintea căsătoriei.

Rac

Bărbatul Rac se gândeşte de tânăr la căsătorie, pentru că este inclinat către viaţa de familie. Racul este genul de soţ care îţi aduce supa la pat când eşti răcită şi care îţi masează picioarele după o zi de muncă. Tandreţurile şi grija faţă de celălalt sunt obiceiuri comune într-o căsnicie pentru el. În carieră va fi mereu axat pe câştigurile financiare, pentru că este fericit atunci când îşi răsfaţă membrii familiei cu diverse luxuri.

Leu

Pentru bărbatul Leu căsătoria este un pas pe care îl face atunci când totul este perfect, aşa că poate fi destul de greu de dus la altar. Pentru început, vrea să aibă o nuntă grandioasă. În căsnicie, atitudinea egocentristă iese la suprafaţă, aşa că o să vezi că pune mult preţ pe cum îl tratezi în postura de soţ. Îţi va cere atenţie şi libertate în acelaşi timp, dar tot el te va răsfăţa cu momente romantice, care nu vor lăsa rutina să se instaleze.

Fecioară

Bărbatul Fecioară care se însoară trăieşte cu senzaţia că a descoperit o comoară care este numai a lui. Nu îşi va afişa însă în mod ostentativ bucuria. Preferă o nuntă restrânsă şi o căsnicie discretă, astfel că o soţie care „dă din casă” îl va îndepărta. În căsnicie acest nativ îşi dă interesul, dar este genul de bărbat mai rece, care nu se manifestă cu sentimentalisme, după cum el le numeşte. Deşi veţi avea un cămin călduros, din care nu va lipsi nimic, e cazul să-l înveţi că o căsnicie nu are viitor fără puţin romantism.

Balanţă

Bărbatul Balanţă te va trata ca de la egal la egal. Nu este el genul care să te roage pe tine să îi calci cămăşile, ba chiar te va ajuta la treburile casnice, dacă vede că serviciul tău îţi acaparează mult timp. În căsnicia cu un bărbat Balanţă nu îţi va lipsi absolut nimic, pentru că el îţi îndeplineşte orice nevoie fără ezitări. Singurul lucru pe care trebuie să i-l accepţi este pofta lui de distracţie cu cât mai multe persoane… unele de sex feminin.

Scorpion

Atunci când păşeşte la altar Scorpionul îşi ia un anagajament pe viaţă. Are momente de intensitate raţională care se împletesc cu cele emoţionale, astfel că o căsnicie cu un Scorpion nu este pentru cele slabe de inimă. El se va asigura că veţi rămâne un cuplu de vis, oricâte responsabilităţi au apărut în peisaj. Problema este că Scorpionul are standarde ridicate şi obişnuieşte să critice ori de câte ori păşeşti greşit. Pentru acest nativ este foarte important să fii pe placul lui, aşa că e cazul să înveţi arta negocierii, dar şi pe cea a compromisului.

Săgetător

Cu bărbatul Săgetător căsătoria nu este decât o formalitate, pe care o respectă mai degrabă de dragul partenerei. În căsnicia cu el nu te aştepta la mari schimbări faţă de viaţa de cuplu obişnuită. Noua viaţă, cea de familie va fi una armonioasă doar dacă îl asiguri că nu l-ai legat de tine decât cu o hârtie. Nu este genul familist, care se face băiat de casă doar pentru că l-ai convins să te ia de soţie. În schimb, nici nu se culcă pe-o ureche, acum că i-ai jurat iubire veşnică. Va continua să îţi ofere experienţe noi şi palpitante.

Capricorn

Capricornul atribuie căsniciei aceeaşi importanţă pe care o atribuie şi vieţii profesionale. Se implică trup şi suflet pentru a avea o căsnicie de succes. La bine şi la rău, poţi conta pe sprijinul Capricornului. Totuşi, acest nativ poate ajunge să se consume prea tare, aşa că are nevoie de o soţie jucăuşă, care să-i echilibreze atitudinea disciplinată cu multă spontaneitate. Capricornul este un bărbat fidel, care preferă să îşi petreacă tot timpul liber cu soţia, atunci când nu urmează cursuri de perfecţionare profesională.

Vărsător

Vărsătorului îi este greu să îşi asume rolul de soţ, căci îi este frică să nu îşi piardă propria identitate. Mulţi Vărsători nu înţeleg rostul unei tradiţii precum căsătoria şi asta pentru că aceşti nativi sunt firi originale, orientate către neconvenţional. Totuşi, din respect şi adoraţie pentru cea care l-a cucerit, Vărsătorul va intra şi el în acest joc. În căsnicie nu consideră că a devenit stăpânul tău, ci, dimpotrivă, îţi oferă aceeaşi libertate. Va rămâne mereu cerebral, cu o viziune practică şi matură, aşa că nu vei avea parte de scene în care îşi împachetează lucrurile şi pleacă.

Peşti

Bărbatul Peşti îşi poartă cu mândrie verigheta şi vede mai mult partea spirituală a căsătoriei, decât pe cea legală. Te va prezenta cu entuziasm drept soţia lui. În cămin bărbatul Peşti trebuie să fie mai pragmatic, căci firea sa visătoare îl face să pară dezorganizat şi neglijent cu privire la viitor. Pe de cealaltă parte, acest nativ îşi păstrează calmul în aproape orice situaţie, nefiind genul care să ridice tonul sau care să se manifeste exagerat când este furios. Are nevoie de încurajările soţiei în plan personal şi profesional, aşa că nu te feri să i le acorzi.

sursa: nunta.unica.ro