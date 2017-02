Ce a scris un constănţean în anunţul de vânzare al maşinii. Textul a stârnit hohote de râs

Faptul că românii sunt plini de imaginaţie şi inventivi nu poate fi negat de nimeni, însă un constăţean ar putea primi premiul pentru cel mai amuzant anunţ de vânzare a unei maşini.

Anunţul a fost postat pe site-ul autovit.ro şi a stârnit amuzamentul internauţilor, ce au distribuit imediat mesajul pe reţelele de socializare.

"Nemţoaică sănatoasa și frumoasă, caut să-mi refac viață alături de ține… M-am născut în 2008 în Germania, dar am învățat să merg în România. Incă de la început am avut o relație deosebită fiind fidelă unicului meu stăpân, un domn cochet care deși mă iubește , zice că nu poate cu două deodată. A ales-o pe ailaltă … treabă lui! Și câte am făcut pentru el … vară sau iarnă, pe soare, ploaie sau ninsoare, l-am dus peste tot fără să mă plâng de nimic. Cât timp am fost cu el nu i-am cerut decât să mă ducă regulat la inspecție la cei care mi-au dat viață. Nimic altceva!

Să știi că nici la mâncare nu sunt pretentioasă. Dacă te porți frumos cu mine pot să beau și doar 6 litri la sută. Dacă mi-am făcut plinul pot să merg și 1000 de km. Am doar 2000 cmc, DSG în talie. Deși lumea zice că nu mai sunt chiar tinerica, să știi că mă țin foarte bine, nu mă dor articulațiile, n-am nici liftinguri și nici botox și nici nu mă fardez. Am carnet de sănătate la zi, și am ieșit foarte bine la toate verificările. Am analizele și vaccinurile la zi. Doctorii mei spun că mai am mulți ani înainte. Dacă ai îndoieli facem un test la medicul tău.

Port haine din piele combinată cu piele întoarsă, de care am avut grijă și sunt că noi! O să-ți placă vară că nu sunt prea incinsă când te lipești de mine și o să-ți placă și iarnă că nu sunt respingător de rece. În plus, oricând ai nevoie te incălzesc la spate și chiar la fund. Oricum, mă încălzesc toată … mult mai repede că altele … O să te răsfăț ceva ce n-ai văzut … am CD/DVD mp3 și pot să-ți cânt practic orice melodie în orice format. O să am eu grijă să aprind farurile când se face noapte. O să am tot eu grijă să pornesc ștergătoarele când plouă. Practic, tu doar trebuie să te bucuri de plăcerea condusului deși de menținerea vitezei mă pot ocupă tot eu…

Am toate filtrele, uleiul și ștergătoarele noi nouțe astfel că după ce începem relația noastră sunt gata să mergem oriunde împreună fără să îți mai cer nimic în schimb. Vreau doar să te fac fericit(a)! Sună-mă acum!”