Ce a răspuns Keanu Reeves la întrebarea "Ce se întâmplă cu oamenii după ce mor?"

Keanu Reeves

Keanu Reeves, actorul trecut prin mai multe suferințe de-a lungul vieții, a fost invitatul lui Stephen Colbert la emisiunea The Late Show din weekend.

Keanu Reeves și-a pierdut fetița nou-născută în 1999, iar după doi ani prietena sa Jennifer Syme a murit într-un accident de mașină.

Acotul cu origini libaneze și-a pierdut cel mai bun prieteni din primii ani de actorie, colegul de platou River Phoenix cu care făcuse filmele I Love You to Death (1990) și My Own Private Idaho (1991).

Keanu Reeves a fost întrebat de gazda emisiunii Late Show ce crede că se întâmplă cu cei care mor.

După secunde de tăcere, Reeves a răspuns: "Cu siguranță cei care ne iubesc ne vor duce lipsa". Moderatorul american i-a strâns mâna și l-a felicitat pentru răspunsul simplu și emoționant.

Viața i-a dat câteva lecții dure lui Keanu Reeves. Și-a pierdut copilul, iubita și prietenul cel mai bun într-un timp foarte scurt.

Actorul a ales să facă publice mai multe mesaje, lecţii de viaţă pentru omenire. Unul dintre cele mai recente îl puteţi citi mai jos:

„Eu nu pot face parte dintr-o lume în care bărbații își îmbracă soțiile ca pe niște femei ușuratice, ajutându-le să puna în evidență lucrurile care ar trebui prețuite. O lume în care nu mai există conceptele de onoare și demnitate și ai încredere în oameni doar atunci când spun «Promit!»…

O lume în care femeile nu își mai doresc copii, iar bărbații nu își mai doresc o familie… În care fraierii se cred superiori, se consideră importanți stând la volanul unor mașini care aparțin părinților lor și oricine are un pic de influență încearcă să îți demonstreze că ești un nimeni… O lume în care oamenii sunt ipocriți și se cred religioși, însă în timp ce pretind credința în Dumnezeu, stau cu o sticlă de alcool în mână, iar apoi râd de prima persoană care le vine în minte.

Nu mai pot trăi în această lume în care conceptul geloziei este rușinos, iar modestia este văzută ca un dezavantaj, în care oamenii au uitat să fie sensibili și nu mai știu ce înseamnă iubire, căutând doar cea mai simplă opțiune pentru ei… O lume în care oamenii ajung să arunce toți banii pentru a își repara mașina la prima zgârietură, în care nu se economisește niciun ban, în care timpul nu mai contează. O lume în care tinerii cheltuie banii părinților pe băutură, pe cluburile de noapte… iar fetele se îndrăgostesc de acești fraieri.

Aleg calea mea! Îmi pare rău că nu am găsit aceeași înțelegere în oamenii pe care i-am iubit cel mai mult.

ÎNTREAGA MEA VIAȚĂ VOI FI ÎNDRĂGOSTIT DE IUBIRE. Respir pentru iubire."