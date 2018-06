Ce a putut să scrie Top Gear după ce noul Duster a ajuns şi în Marea Britanie!

Noua generatie a Daciei Duster e disponibila, incepand cu aceasta luna, si in Marea Britanie, iar SUV-ul romanesc impresioneaza prin pretul mic cu care poate fi achizitionat.

"Noul Duster e foarte ieftin", scrie Top Gear, care continua: "O veste buna pentru fanii SUV-urilor accesibile".



In Marea Britanie, Dacia Duster are un pret de pornire de 9.995 de lire sterline.



"Si la acesti bani primiti cateva lucruri. Cum ar fi scaune cu reglaj lombar, faruri LED, jante de 16 inchi si geamuri electrice fata", noteaza sursa citata.



Urmatoarea versiune, Essential, are un pret de 11.595 de lire sterline si vine in plus cu aer conditionat manual si bluetooth.



Un upgrade la versiunea "Comfort" aduce, printre altele, jante de aliaj si un sistem de navigatie, in timp ce la versiunea de top, "Prestige", "gasiti climatizare automata si keyless entry".

