Cazul Caracal. Tudorel Butoi, anunț șoc: Printre oase, am numărat 42 de nasturi de blugi

Psihologul criminalist Tudorel Butoi a declarat, miercuri, la „Marius Tucă Show”, că a identificat, în fotografiile efectuate la oasele găsite în cenuşa din casa lui Gheorghe Dincă, 42 de nasturi de blugi, ceea ce dă de gândit în condiţiile în care suspectul a spus că şi-a ars victimele.

Butoi a subliniat că are informaţii că alte 4 – 5 fete sub 15 ani ar fi fost violate de Gheorghe Dincă, familiile reclamând aceste fapte în faţa procurorilor, scrie mediafax.ro.



"Printre oase, am numărat eu 42 de nasturi de blugi. Nasturele de blug are specificitatea lui. Număraţi de mine, după fotografii. 42 de nasturi şcosi din cenuţă. Şi cum vedem că are modul de operare de a introduce victima îmbrăcată cu totul, nasturii au calitatea de a nu se topi", a declarat Tudorel Butoi.