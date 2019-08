"Cazul Caracal se va termina printr-o sinucidere". Predicție sumbră despre criza momentului

Cazul Caracal

Există asemănări între cazul crimelor de la Caracal, în spatele cărora s-ar putea ascunde rețele de trafic de carne vie, posibil protejate de oameni Poliția Română, și cazul Hexipharma unde principalul suspect s-a sinucis într-o manieră bizară și a lăsat toate întrebările despre "statul mafiot" fără răspuns.

Brokerul controversat Cristian Sima, cel care și-a câștigat renumele de a spune lucrurilor pe nume în chestiuni care au legătură cu politicienii și serviciile secrete, vede asemănări între cazul Caracal și celebrul scandal Hexipharma.

Cazul de față ar fi "mai complicat și mai grav" decât pare, spune omul de afaceri, și este posibil ca acesta "la fel ca Hexipharma să se termine, subit, printr-o sinucidere sau printr-un accident":

"Nu am comentat cazul Alexandra si nu vreau sa intru in isteria nationala generata de el. Am insa o presimtire, cazul e mult mai complicat si mai grav decit pare si la fel ca Hexipharma se va termina, subit, printr-o sinucidere sau printr-un accident. Apoi va deveni o alta Elodia perpetua. Lumea va continua sa bata cimpii pe fb dar adevarul nu-l veti afla niciodata", a scris Cristian Sima pe Facebook.

Acesta mai scrie: "aveti rabdare, eu nu comentez, vom avea surprize mari in cazul asta, nu e vorba de un ucigas in serie si nu stiu daca ele e criminalul, nu ca l-as simpatiza cumva, dar e ciudat ca nu stie ce a facut cu cadavrele", mai spune brokerul.

Cristian Sima poreclit "brokerul fugar" este un om de afaceri, doctor în matematică, devenit celebru în 2012 după ce a fost acuzat de mai mulți clienți că i-a păgubit cu peste un milion de euro în tranzacții riscante. Sima a scăpat de acuzații însă a plecat definitiv din România, după acest episod, și s-a stabilit în Elveția unde a început să-și scrie memoriile.

Scandalul dezinfectanţilor diluaţi

În primăvara lui 2016, presa românească a dezvăluit că în sistemul sanitar erau folosiți pe scară largă dezinfectanți diluați achiziționați de la firma Hexi Pharma, care fusese implicată într-un scandal similar încă din 2006.

La câteva zile după publicarea articolelor, primul ministru a declanșat o anchetă a Corpului său de Control în spitale, iar Parchetul General a declanșat și el o anchetă penală.

Moartea lui Dan Condrea

În seara zilei de 22 mai, patronul firmei Hexi Pharma, Dan Condrea, a murit într-un accident rutier, vehiculul pe care el îl conducea intrând într-un copac cu o viteză de circa 160 km/h.

Totodată, pe 2 iunie 2016, DNA a început o urmărire penală pentru spălare de bani și evaziune fiscală, fiind urmărite penal atât persoanele juridice Hexi Pharma, CPS Chemical & Pharmaceutical Solutions Ltd. și Hatom Limited Ltd. (ultimele două fiind firmele cipriote suspectate de a fi offshore-uri în care se ascundea prin tranzacții fictive profitul primei), cât și unii dintre administratorii acestora.