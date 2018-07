Caz şocant la Slobozia: un mort a fost chemat în instanţă, pentru a fi obligat la muncă

Pe numele unui barbat decedat in luna aprilie a fost deschis un proces la Judecatoria Slobozia, instanta urmand sa-l oblige la zile de munca in folosul comunitatii.

Procesul a fost deschis de Primaria Slobozia, intrucat barbatul avea de platit amenzi de 4.000 de lei, scrie Independent Online.



Administratia locala sustine ca a luat act de decesul barbatului, insa judecatorii au continuat actiunea si au stabilit chiar si primul termen in proces. Mortul a fost citat sa se prezinte in fata instantei pe 1 octombrie.



Oficialii primariei precizeaza ca barbatul, I. M., a fost scos din sistemul electronic al debitorilor la scurt timp dupa ce au aflat de moartea sa, asa ca nu isi explica de ce Judecatoria Slobozia a continuat procesul.



"Noi am facut toate demersurile pentru a-l sterge pe contravenient din sistemul electronic... Practic, el nu mai apare! Cu siguranta au fost transmise documente si catre instanta...", a declarat un reprezentant al primariei, pentru sursa citata.



Totusi, Judecatoria Slobozia a inregistrat dosarul privind acest caz la o luna dupa decesul barbatului, mai exact pe 14 mai 2018, primul termen fiind stabilit pentru data de 1 octombrie 2018.