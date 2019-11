Caz cutremurător. Dosar penal pentru uciderea unui bebeluș de 4 luni

Polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Feldioara au fost sesizați, în această dimineață, cu privire la faptul că un copil, de 4 luni, se află în stare de inconștiență.

Echipajul medical sosit la fața locului a declarat decesul. Cadavrul a fost ridicat și transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Brașov în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei reale a decesului.

Se efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, dosar instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, urmând ca la finalizarea cercetărilor să se propună soluție legală. Mama copilului are 15 ani locuieste intr-un cartier de romi din Budila. Medicii spun ca bebelusul era rigid cand au ajuns lael, era mort de ceva timp, l-au resuscitat, dar fără rezultat.

Mai multe pe realitateadebrasov.net.