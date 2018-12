Cât câștigă cel mai bine plătit fotomodel din lume

Kendall Jenner este cel mai bine plătit model din lume, informează revista Forbes, citată vineri de Press Association.

Vedeta de 23 de ani din "Keeping Up With the Kardashians" a obţinut venituri de 22,5 de milioane de dolari între iunie 2017 şi iunie 2018, a indicat Forbes.



Această sumă impresionantă a provenit din contracte semnate cu nume mari din industria modei şi cosmeticelor, precum Estee Lauder, Adidas şi Calvin Klein.



Kendall Jenner a depăşit-o în topul cel mai bine plătite modele din lume pe colega sa de podium, Karlie Kloss, clasată pe locul al doilea.



Karlie Kloss a câştigat venituri de 13 milioane de dolari după ce şi-a valorificat prezenţa masivă pe reţelele de socializare şi a semnat contracte profitabile cu mărci importante, precum Swarovski, Adidas şi Estee Lauder.



Cele mai bine plătite zece modele din lume au câştigat în total 113 milioane de dolari în perioada 1 iunie 2017 - 1 iunie 2018, în creştere uşoară faţă de anul precedent, când suma cumulată a fost de 109,5 milioane de dolari.



Topul include două vedete britanice: Rosie Huntington-Whiteley, pe poziţia a treia, împărţită cu Chrissy Teigen, cu venituri de 11, 5 milioane de dolari, şi Cara Delevingne, pe poziţia a cincea, împărţită cu Gisele Bundchen, cu venituri de 10 milioane de dolari.



Din top 10 mai fac parte surorile Gigi şi Bella Hadid (locul 7 şi locul 8 - cu 9,5 milioane de dolari, respectiv 8,5 milioane de dolari), dar şi vedetele Joan Smalls (locul 8, la egalitate cu Bella Hadid) şi Doutzen Kroes (pe locul 10, cu 8 milioane de dolari).



Pe de altă parte, deşi Kendall Jenner s-a impus în topul celor mai bine plătite modele, încasările sale nu reuşesc să le egaleze pe cele ale surorii sale mai mici, Kylie Jenner (21 de ani), care a obţinut venituri de 166,5 de milioane de dolari în aceeaşi perioadă de timp, în principal graţie brandului său de cosmetice Kylie Cosmetics.