Cât câștigă actorii din "Game of Thrones"

Cel mai popular serial TV are parte de vedete foarte bine plătite. Pentru un episod din sezonul final al ”Game of Thrones” s-au cheltuit 15 milioane de dolari. Spre comparație, episoadele din primele sezoane au fost considerabil mai ieftine - în jur de 7-8 milioane de dolari.

Cât câștigă actorii renumitului serial. Potrivit publicației Variety, Kit Harington (care îl interpretează pe Jon Snow), Emilia Clarke (Daenaerys Targaryen), Lena Headey (Cersei Lannister), Peter Dinklage (Tyrion Lannister) și Nikolaj Coster-Waldau (Jamie Lannister) au încasat, în 2017, câte 500.000 (446.400 euro) de dolari pentru fiecare episod.

Partenerii lor de ecran Sophie Turner (Sansa Stark), Maisie Williams (Arya Stark) și Isaac Hempstead Wright (Bran Stark) câștigă, fiecare, 175.000 de dolari (156.240 euro) pe episod. The Celebrity Net Worth vine însă cu alte cifre, susținând că, în sezonul șapte, salariul lui Kit Harington și, posibil, al Emiliei Clarke a ajuns deja la 1,1 milioane pentru fiecare episod.

Într-un interviu acordat publicației Harpers Bazaar, Sphie Turner a confirmat decalajul de remunerație, afirmând că egalitatea salarială este o chestiune ”cam delicată” pentru producătorii ”Game of Thrones”. ”Kit a câștigat mai mult decât mine, dar intriga pentru rolul lui este mai importantă”, a explicat actrița. ”În plus, în ultimul sezon, el a avut aproximativ 70 de filmări pe timp de noapte, în timp ce au nu am avut mai puține. Așa ca i-am spus: Știi ce, păstrează-ți banii. Îi meriți”, a adăugat Sophie Turner.