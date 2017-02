Căsătoria în care NIMENI nu credea. Ce s-a întâmplat 22 de ani mai târziu - povestea lor face furori

La căsătoria lor, au primit mai multe critici decât felicitări. Douăzeci şi doi de ani mai târziu, povestea cuplului face furori - nu doar că au rezistat, ci pentru că dragostea lor a învins orice critică.





Maryanne şi Tommy Pilling s-au căsătorit în 1995 şi, pentru că se crede că sunt primul cuplu în care ambii parteneri suferă de sindrom Down, au fost foarte criticaţi. Cei doi s-au îndrăgostit unul de celălalt la prima vedere şi, după o perioadă de 18 luni, Tommy şi-a cerut iubita de soţie, cu un inel de jucărie. În ciuda criticilor, mama lui Maryanne şi-a dat acordul ca cei doi să se căsătorească şi nunta a fost exact aşa cum o visa mireasa:



"A fost cea mai frumoasă zi din viaţa mea. Am fost şocată când m-a cerut de soţie, dar nu m-am gândit de două înainte să spun "Da". E cel mai bun prieten al meu , îl iubesc foarte mult şi nu ne certăm niciodată", spune Maryanne, citată de Daily Mail.



Acum Maryanne are 45 de ani, Tommy are 59 şi povestea celor doi a devenit cunoscută după ce sora femeii a făcut publică totul, pe Facebook. Cei doi locuiesc într-o casă singuri, sunt independenţi şi, dacă este nevoie, primesc ajutor de la vecinii lor.



Povestea lor dă speranţă celor care suferă de sindromul Down, dar şi părinţilor acestora, arătând că viaţa poate fi frumoasă şi că dragostea nu ţine cont de reguli.