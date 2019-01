Caroline Wozniacki, eliminată de Sharapova la Australian Open. Prăbușire abruptă a danezei

Australian Open va avea cu siguranță o altă campioană în 2019, după ce deținătoarea titlului Caroline Wozniacki a fost eliminată în turul trei de Maria Sharapova.

Rusoaica s-a impus în trei seturi și aproape două ore și jumătate de joc, 6-4, 4-6, 6-3.

Caroline Wozniacki se prăbușește în clasamentul WTA după înfrângerea prematură de la Australian Open. Sportiva din Danemarca nu și-a putut apăra trofeul castigat anul trecut și a pierdut deja șase poziții, ajungând pe locul 9 în clasamentul live.

Caroline Wozniacki mai poate fi întrecută și de alte jucătoare și va iesi foarte probabil din top 10 WTA după Australian Open.

"I thought the level was quite high."



