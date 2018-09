Carmen Dan: Mă aştept să fiu citată la Parchet. Voi fi bomboana de pe colivă

Carmen Dan

Ministrul de Interne, Carmen Dan, spune că nu vede de ce ar fi pusă sub acuzare în dosarul reprimării violente a mitingului din 10 august.

La un post de televiziune, ea a declarat că nu a fost încă citată la Parchet, dar, dacă acest lucru se va întâmpla, va merge la audieri. A mai precizat că 69 de persoane au fost identificate de poliție și duse la parchet pentru probatoriu.

"Până acum nu am primit citaţie, nu am primit invitaţie, dar cred că în aceeaşi strategie asta se va întâmpla într-o ultimă instanţă şi eu voi fi bomboana de pe colivă sau cireaşa de pe tort. Mă aştept să fiu şi eu citată şi, aşa cum am mai declarat, sunt la dispoziţia organelor de cercetare şi când mă vor chema, mă voi duce, nu voi avea absolut nicio reţinere. Nu văd de ce aş fi pusă sub acuzare", a spus Carmen Dan.

Ministrul Afacerilor Interne a mai spus că pentru 69 dintre persoanele identificate că au provocat violenţe la mitingul din 10 august au fost depuse probatorii la Parchetul civil, însă niciuna nu a fost audiată încă, deşi au fost înaintate plângeri.

"Au fost minute înregistrate 414.217, am vizualizat până acum 60.000 de minute. Asta facem noi de pe 10 august încoace. Avem dosare penale 11, inculpaţi 6, suspecţi 18, persoane identificate de poliţie şi duse la parchet cu probatoriu 69. Mai sunt încă persoane în atenţie pentru a fi identificate în acest moment peste 157. Bineînţeles, atâta timp cât n-am parcurs tot acest registru al muncii operative pe care îl desfăşoară poliţia, nu putem să vorbim, dar luăm în calcul sute de persoane care au provocat violenţe şi despre care nu se vorbeşte", a declarat Carmen Dan, la Antena 3.

Întrebată câţi din cei 69 pentru care a fost depus probatoriu au fost audiaţi până acum, Carmen Dan a răspuns: "Nimeni, niciunul".

Carmen Dan a declarat, miercuri seara, că preşedintele Klaus Iohannis a încercat să inducă ideea că persoanele care au provocat violenţele la mitingul din 10 august ar fi fost trimise chiar din zona Jandarmeriei, fapt pe care îl exclude.

"Din gura domnului preşedinte eu înţeleg că încearcă să inducă ideea că acele persoane trimise ar fi din zona Jandarmeriei, ceea ce este exclus. N-am absolut niciun fel de date în sensul acesta şi nu pot să cred că cineva, într-o structură care are atribuţii foarte clare de a asigura ordinea publică în astfel de situaţii, o structură care de un an şi opt luni de zile asta face, şi o face bine, ar putea să conceapă un astfel de plan diabolic fără să spună nimănui şi să îl şi pună în aplicare. Este exclus", a declarat Carmen Dan, la Antena 3.

Ea a precizat că preşedintele putea să solicite informaţii cu privire la persoanele din rândul protestatarilor care au iniţiat violenţele la mitingul din Piaţa Victoriei, dar nu a făcut-o.