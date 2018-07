Cărți de citit într-o viață. Reduceri importante la mai multe titluri de la Elefant

Unul dintre cele mai importante magazine online din România, Elefant.ro, anunță oferte la mai multe titluri de cărți.

Întreaga ofertă la cărți de citit într-o viață găsiți AICI.

Iată câteva titluri pe care vi le recomandăm:

Muntele vrajit. Thomas Mann. O capodopera a literaturii secolului XX, Muntele vrajit strange intr-o adevarata fresca intelectuala toate fortele ce actioneaza asupra omului modern. Thomas Mann descrie in romanul sau societatea europeana de dinainte de Primul Razboi Mondial, o lume bolnava ce se indreapta catre o catastrofa. Autorul spune despre cartea sa ca potrivit modului in care este construita, compozitia ei face ca placerea lecturii sa fie mai profunda si mai mare atunci cand este citita pentru a doua oara.

Mandrie si prejudecata. Jane Austen. Cea mai cunoscuta si mai apreciata opera a lui Jane Austen va introduce in lumea de la cumpana veacurilor XVLLL si XLX. Observatia fina si umorul autoarei ofera cititorului delicioase momente de lectura, surprinzand modul de viata britanic la un anumit nivel social. Nu lipseste nici povestea de dragoste cu peripetiile ei.

Ultimii martori. Svetlana Aleksievici. Dintre toate scrierile Svetlanei Aleksievici, Ultimii martori este cea mai sfasietoare. Caci ce poate fi mai cumplit decat copilaria in timp de razboi, mai tragic decat inocenta supusa violentei si anihilarii? Personajele acestei carti, baieti si fete, aveau, in perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial – conflictul poate cel mai inuman din istorie –, intre trei si doisprezece ani, dar ranile capatate atunci le sangereaza pana in ziua de azi. Si totusi, in pofida suferintelor descrise, textul dobandeste o extraordinara forta evocatoare pentru ca reuseste sa reconstituie poezia inerenta varstei copilariei.

Problema Spinoza. Irvin D. Yalom. Irvin Yalom revine cu un roman despre mintile a doi oameni care au intrat in istorie la trei secole distanta unul de celalalt: filosoful olandez de secol XVII, Baruch Spinoza, si Alfred Rosenberg, unul dintre ideologii nazismului si un apropiat al lui Adolf Hitler. Imaginand o intersectie neasteptata intre viata lui Spinoza si destinul lui Rosenberg, Irvin Yalom construieste o poveste de neuitat despre ura si toleranta, curaj si lasitate, pedeapsa si speranta.





Castelul din nori s-a sfaramat. Millennium 3. Stieg Larsson. Ignorati aceasta prezentare daca vreti sa descoperiti voi insiva al treilea volum al trilogiei Millennium! S-a implinit ceea ce sperati la sfarsitul celui de-al doilea volum: Lisbeth Salander nu a murit. Dar nu va bucurati intru totul: ranita mortal, ea ramane prizoniera cateva saptamani bune in spital, neputand nici sa se miste, nici sa actioneze cumva. Este incoltita din toate partile, acuzatii grave apasa asupra ei. Mai este o problema: tatal ei, fostul spion Zalachenko, pe care ea are toate motivele sa-l urasca de moarte si pe care l-a ranit cu o lovitura de secure in cap, se afla la acelasi spital, in camera vecina.

Memoriile unei fete cuminti. Simone De Beauvoir. Primul si cel mai celebru dintre volumele autobiografice ale lui Simone de Beauvoir apare intr-o noua versiune romaneasca. Memoriile unei fete cuminti, povestea vietii autoarei (nascuta in 1908) din copilarie pana la 21 de ani, cand, devenita studenta la Sorbona, ii intalnise pe Sartre si pe alti tineri intelectuali de viitor, e socotita o opera clasica a genului si ilustrarea vie a filozofiei existentialiste. Este emotionanta marturie a evolutiei unei personalitati de-a lungul copilariei, adolescentei si a primei tinereti; marturia unei „fete cuminti" care a avut indrazneala sa se desprinda de mediul conventional in care crescuse, de insasi credinta catolica, pentru a gandi pe cont propriu. Si este, totodata, documentul unei epoci, al inceputului de secol XX european.

Dulceata de caise. Alexandr Soljenitin. Odata cu intoarcerea sa in Rusia dupa cei douazeci de ani petrecuti in exil, Soljenitin scrie, in perioada 1993‑1998, o serie de „povestiri in doua parti", echilibrate si atent slefuite, cele doua parti ale fiecarui text fiind unite printr‑o tema comuna. Sunt marile teme ale literaturii lui Soljenitin: optiunea orala, problema responsabilitatii, compromisul.

Supunere. Michel Houellebecq. Roman pe care autorul il include in genul PF (political fiction), Supunere a zguduit deja Occidentul. Un Occident pe care inca din 1998, prin Particulele elementare, Michel Houellebecq il analizeaza cu scalpelul im mana punandu-i in fata mizeria morala si deruta politica. Antieroul lui Houellebecq, François, profesor de literatura la Sorbona, mizantrop care cauta cu acelasi entuziasm pe internet meniuri de catering si servicii sexuale, asista abulic la instalarea legitima la putere a unui guvern musulman moderat. Viata lui nu are nimic spectaculos, iar prefacerile aduse de manevrele politice se dovedesc inexorabile. Sorbona devine universitate musulmana, iar cariera lui François depinde de o convertire, ale carei avantaje sunt nesperate. Si de ce nu s-ar supune, cand lucrurile promit sa se aranjeze atat de bine?