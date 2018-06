Capacitate 2018 Romana - Ce au avut de rezolvat elevii la primul examen din aceasta vara

Capacitate 2018 Romana - Elevii au intrat in febra examenelor. Totul a inceput chiar astazi cu proba de Limba si literatura romana din cadrul examenului de Capacitate 2018.

Capacitate 2018 Romana - Proba la care se obtin in general note mai mari si care ajuta media generala este cea de Limba si literatura romana, proba care s-a desfasurat chiar astazi. Elevii claselor a 8-a din toata tara, in numar de peste 100.000, au dat piept cu primul examen important al vietii lor si care le poate influenta in mod important viitorul educational. Media de la Capacitate 2018 va conta in proportie de 75% pentru admiterea la un liceu. Restul de 25% este reprezentat de media generala din clasele 5-8.

Capacitate 2018 Romana - Primele subiecte

La ora 9 le-au fost inmanate elevilor primele subiecte pe care le-au avut de rezolvat la Capacitate 2018. Este vorba despre subiectele de Limba si literatura romana, subiecte care sunt impartite in 2 categorii importante: subiectul 1 si subiectul 2, ambele continand texte la prima vedere si cate 6 cerinte pe marginea textelor.

n 13 iunie se desfăşoară proba scrisă la Matematică. Iar pe 14 iunie, elevii care fac parte din minorităţile naţionale dau proba scrisă la limba şi literatura maternă.

Primele rezultate vor fi afişate în 19 iunie, iar contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi. La admiterea la liceu, va conta în proporţie de 80 la sută media generală de la Evaluarea Naţională şi 20 la sută media generală de absolvire a claselor V - VIII.

Calendar EVALUARE NAŢIONALĂ 2018:

4 - 8 iunie 2018 - Înscrierea absolvenților clasei a VIII-a în vederea participării la Evaluarea Naţională

8 iunie 2018 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

11 iunie 2018 - Limba şi Literatura Română

13 iunie - Matematică

14 iunie - Limba şi Literatura Maternă

19 iunie (până la ora 12:00) - Afişarea primelor rezultate

23 iunie - Afișarea rezultatelor finale.

Capacitate 2018 Romana - Ce se intampla azi

Conform datelor centralizate de Ministerul Educaţiei Naţionale (99,69%), până sâmbătă, 9 iunie, ora 12:00, în aplicația informatică figurau 150.310 candidați înscriși la Evaluarea Națională pentru elevii claselor a VIII-a (EN VIII).

Capacitate 2018 Romana Examenul începe luni, 11 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Miercuri, 13 iunie, este organizată proba la Matematică, iar joi, 14 iunie, proba la Limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 19 iunie, până la ora 12:00, iar în aceeași zi se pot depune contestații în intervalul orar 14:00 - 19:00. Rezultatele finale vor fi afișate pe 23 iunie.

Capacitate 2018 Romana Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de 120 de minute, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Probele sunt monitorizate audio-video.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc., candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învăţământ/centrul de examen în acest scop. Candidaţii care refuză să depoziteze obiectele respective în sala desemnată de comisie în acest scop nu sunt primiţi în examen.

Capacitate 2018 Romana De asemenea, elevii sunt informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări (manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor), precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare: stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.

Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor și schemelor și instrumente de desen la Matematică.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2018. Media la Capacitate este un criteriu decisiv pentru admiterea în învățământul liceal

Capacitate 2018 Romana Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării Evaluării Naţionale 2018, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE).

Elaborarea procedurilor specifice evaluării se realizează de către CNEE, în urma consultării direcțiilor de specialitate din minister.

Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării Evaluării Naţionale 2018, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratul școlar.