Când scăpăm de vremea rea? De la această dată vine şi în România primăvara!

Primăvara întârzie să vină în România, deși suntem deja în luna martie. Meteorologii au anunțat cât va mai dura vremea rea. Potrivit estimărilor, vor fi precipitații temporare şi săptămâna viitoare. Ninsorile vor fi moderate cantitativ, iar în unele regiuni va fi ploaie şi lapoviţă.

Primăvara va veni după data de 8 martie, conform accuweather.com. Începând cu această dată, temperaturile vor începe să depăşească 10 grade, ajungând chiar la 17 grade în unele regiuni ale ţării.

Prognoza meteo pentru următoarele trei zile

Duminică, temperaturile vor fi mai coborâte decât cele normale în prima decadă a lunii martie, iar dimineaţa gerul va persista în regiunile nordice, estice şi centrale. Maximele se vor încadra, în general, între -4 şi 4 grade. Cerul va fi variabil, mai mult noros în regiunile sud-vestice şi sudice, unde, îndeosebi în prima parte a zilei, temporar, vor fi precipitaţii predominant sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Pe spaţii mici se va forma polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri pe litoral. Presiunea atmosferica va scãdea la valori mai mici decât cea normalã.

În Bucuresti, se rãceşte, maxima nu va depaşi 0 grade, ba chiar e posibil să coboare la -2 - mult sub media climatologicã specificã perioadei. Cerul va fi mai mult înnorat, iar în prima parte a zilei vor mai fi precipitaţii predominant sub formã de ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat.

Luni, vremea se va încălzi în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor situa între -1 la Suceava și 8 grade la Reşita. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, mai mult noros în regiunile vestice și sudice, însă doar pe arii restrânse vor fi precipitații slabe, mai ales sub formă de ninsoare, în sud-vest. Pe arii restrânse va fi polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană și local în sud-vestul și nord-estul teritoriului. În zonele joase de relief, dimineața vor fi condiții de ceață.

În Bucuresti maine, desi temperatura este în creștere, ramanemai rece decât ar fi normal în prima decadă a lunii martie -8…-6 grade dimineata si o maximă de 2...3 grade. Cerul va fi înnorat. Trecător vor fi condiții de ceață.

Marţi, temperaturile se vor apropia de mediile multianuale ale datei în vest, nord, centru și pe litoral, dar in restul tarii se vor situa in continuare sub normal. Maximele vor fi insa pozitive in toata tara -ajung la 8 grade la Conatanta si Resita. Cerul va fi mai mult noros și pe arii relativ extinse temporar se vor semnala precipitații. Acestea vor fi mai ales sub formă de ninsoare la munte, mixte în sud-vest și în zonele deluroase și predominant sub formă de ploaie în rest. Izolat se va depune polei. Vântul va avea intensificări la munte și local în vest și nord-est. În zonele joase de relief vor fi conditii de ceata. În Bucureşti, marti, temperaturile vor fi în continuare mai coborâte decât normal, chiar dacă față de ziua anterioara vor marca o ușoară creștere. –4…-3 grade dimineata si in jur de 4 grade la amiaza. Cerul va fi noros și temporar va ploua. În primele ore ale zilei, vor fi condiții de polei.