Când devine ceaiul roşu medicament

Ceaiul rosu, sau planta rooibos, este adesea prescris in cazurile de tensiune, insuficienta hepatica ori depresie. Planta poate fi utilizata chiar si de persoanele cu pietre la rinichi deoarece nu contine acid oxalic. Acest ceai este un produs originar din Africa, foarte cunoscut si apreciat pentru continutul sau bogat in magneziu, potasiu si minerale.

Rooibos-ul creste absorbtia de fier in organism, calmeaza sistemul nervos si poate contribui la pierderea in greutate. Iata si alte beneficii:



Lupta impotriva cancerului



Anumiti polifenoli actioneaza ca antioxidanti puternici, care combat efectele unor radicali liberi si fac ADN-ul mult mai rezistent si mai puternic. Astfel, ceaiul rosu poate sa previna diverse forme de cancer si inhiba cresterea unor tumori deja existente.



Anti-imbatranire



S-a constatat ca ceaiul rece contine antioxidanti naturali. Acestia ajuta la eliminarea sau neutralizarea toxinelor aflate in organism. Astfel, rooibos-ul poate duce la contracararea procesului de imbatranire si la stimulatea sistemului imunitar.



De asemenea, acest ceai este recunoscut pentru fortifierea si grabirea cresterii parului.



Sursa