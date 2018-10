cancerul de piele

Cancerul de piele: De departe cea mai cunoscuta forma de cancer de piele este cancerul negru al pielii, melanomul malign.

Cancerul de piele: Insa, termenul de cancer de piele este o denumire colectiva pentru diferite boli maligne de piele.

Formele cancerului de piele difera in funcție de catalizatori, frecvența, proces, pronostic si tratament. Astfel, pe langa cancerul negru al pielii exista si asa-numit cancer alb al pielii.

Cancerul de piele: melanomul, bazaliomul si spinaliomul

Formele mai frecvente decat melanomul sunt epiteliomul bazocelular (bazaliomul) si epiteliomul spinocelular (spinaliomul). Aceste doua forme sunt cunoscute si sub denumirea de cancer alb al pielii.

Frecvența cancerului de piele a crescut sub toate formele in ultimii ani. Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, anual se inregistreaza in jur de doua- trei milioane de cazuri noi de cancer alb al pielii si de 130 000 de cazuri imbolnaviri noi de cancer negru al pielii (melanom malign) la nivel mondial, conform alphega-farmacie.ro.

Melanomul reprezinta aproximativ 4% din totalitatea tumorilor maligne. frecvența fiind mai mare in randul femeilor decat al barbaților. Basaliomul are o frecvența de cinci ori mai mare decat spinaliomul. Cu toate acestea, rata mortalitații este semnificativ mai mare in cazul cancerului negru de piele.

Forme rare ale cancerului de piele

Pe langa acestea, se inregistreaza si cateva forme rare de cancer de piele, care se pot forma din diferite structuri ale pielii. Printre acestea se numara tumorile maligne ale țesutului conjunctiv (fibrosarcomul), tumori maligne ale glandelor sebacee, ale celulelor vaselor de sange, ale muschilor (miosarcomul), ale celulelor tactile (carcinomul Merkel) si sarcomul Kaposi, frecvent in cazurile de SIDA. Potrivit opiniei a numerosi experți, tumorile limfatice cutanate nu sunt clasificate ca fiind cancer de piele, desi se manifesta prin modificari tipice ale pielii, se datoreaza insa celulelor sangelui si maduvei osoase.

Cancerul de piele: cauze

Bazaliomul se dezvolta in stratul epiteliomului bazocelular (stratul bazal) al pielii. Acest este cel mai adanc strat celular al pielii si serveste regenerarii. Este nivelul la care are loc diviziunea celulara. Tot aici se afla celulele tactile pentru sensibilitatea tactila si melanocitele care formeaza pigmenții, care ne protejeaza impotriva razelor ultraviolete si care sunt responsabile pentru culoare pielii. De aici porneste melanomul malign. Deasupra stratului bazoecelular se afla stratul spinocelular, unde celulele incep deja keratinizarea. Aici isi are originea spinaliomul.

In cazul tuturor formelor avem de-a face cu o legatura intre apariția cancerului si expunerea la razele ultraviolete naturale sau la solar. Orice expunere extinsa la soare distruge materialul genetic al celulelor pielii. Desi regenerarea constituie un proces continuu, aceasta nu poate face intotdeauna fața distrugerilor. Uneori modificarile (mutațiile) devin permanente, se inmulțesc si conduc la apariția cancerului.

In cazurile cancerului alb al pielii, expunerile repetate la soare sunt cele determinante – de aceea sunt afectate zone precum nasul, fruntea sau urechile celor care petrec o buna parte din timp in aer liber.

Cauze: cancerul negru de piele

In cazul cancerului negru al pielii, rolul jucat de razele ultraviolete nu este insa clarificat in detaliu. Exista speculații in acest sens, potrivit carora radiațiile intense, pe termen scurt si in special expunerile la soare in anii copilariei pot conduce la apariția alunițelor care ulterior se transforma in melanoame. La acestea se adauga si alți factori de risc: piele de culoare deschisa, predispoziția genetica, alunițe/ petele de ficat.

Cancerul de piele: simptome si tratament

De regula cancerul de piele nu provoaca disconfort, insa orice mancarimi sau sangerari ale pielii pot reprezenta simptome sau indicii pentru existența unui cancer de piele. Aceasta inseamna ca de regula, cancerul de piele este observat ca urmare a modificarilor de piele vizibile si eventual palpabile, si nu prin alte simptome. Abia in stadiile avansate ale cancerului de piele, respectiv melanom, in urma metastazei apar si simptome ale altor organe. De aceea este importanta identificarea la timp a cancerului de piele, chiar si atunci cand nu se manifesta simptomele la scara larga.

Tratament: Cancerul negru de piele

Cancerul negru al pielii (melanomul) este mai periculos, deoarece acesta se poate raspandi rapid in intregul corp prin vasele limfatice sau de sange. In desfasurarea tratamentului, tumoarea este indepartata, insa ca urmare a metastazelor, de cele mai multe ori tratamentul include si alte forme: imunoterapia, chimioterapia, radioterapia.

Prevenirea cancerului de piele

O regula valabila in cazul tuturor formelor de cancer: cu cat cancerul este descoperit mai devreme, cu atat sunt mai mari sansele de vindecare. Cel mai bine este sa va controlați dvs. suplimentar pielea si sa aveți in vedere orice simptome observate.

Inclusiv formele premergatoare cancerului de piele pot fi detectate si palpate. Acordați atenție oricarei modificari a pielii, noilor pete de ficat sau modificari ale alunițelor deja prezente. Inclusiv mancarimea si sangerarile pot indica prezenta unui cancer de piele. Examinați-va pielea in mod regulat, preferabil sub lumina naturala, cu ajutorul unei oglinzi sau a partenerului.

Cancer de piele: prevenire prin metoda ABCD

A(asimetrie): Formele care nu sunt regulate in lungime sau rotunde

B(bordurare/delimitare): Marginile care nu sunt clar delimitate, ci inegale

C(culoare): Culoare neuniforma, ci patata (roz, gri, punctat, cruste)

D(diametru): Dimensiuni care depasesc 5mm in spațiul cel mai larg