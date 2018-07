CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2018 FINALA. Cotele la casele de pariuri privind finalista CM 2018

CM 2018

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2018 FINALA. Ultimul act din Rusia de la Cupa Mondială au ca actori principali pe Franța și Croația. Am putea spune că este o finală europeană, dar croații ajung să scrie istorie cu evoluția lor dintr-un campionat mondial. Deja la casele de pariuri se fac calcule.

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2018 FINALA. Franța are cota 1.94 la victorie, în timp ce un succes al croatilor e cotat cu 5.30.



Un rezultat de egalitate în timpul regulamentar are cota 3.38.



1-0 este cel mai probabil scor, cu o cotă de 5, urmat de 1-1 (cota 6.50) și 0-0 (cota 6.50).



La marcatori, Antoine Griezmann are cota 2.80 pentru un gol reușit în marea finală. Urmează apoi Kylian Mbappe (cota 3.25), Olivier Giroud (cota 3.45) și Nabil Fekir (cota 3.90).