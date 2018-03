Cameron Diaz se retrage din lumea filmului pentru a... sta acasă

Celebra Cameron Diaz, actrița care ne-a făcut să râdem cu gura până la urechi în nenumărate rânduri, se retrage din lumea filmului pentru... a sta acasă!

Cameron, care a jucat în filme precum "Charlie's Angels", "The Holyday", "Something About Mary", producţii în care am râs sau am plâns alături de ea, renunţă la viaţa tumultoasă a filmului pentru a se dedica vieţii de familie şi soţului său, Benji Madden.

Conform dailymail.co.uk , informaţia a fost făcută publică de Selma Blair, una dintre prietenele apropiate ale lui Cameron. "Ea nu mai are nevoie să realizeze niciun film, are o viaţă foarte frumoasă acum, nu ştiu ce ar putea să o aducă înapoi (n.r. în lumea filmului)", a declarat Selma Blair.

Potrivit Selmei, Cameron a spus că a terminat cu cinematografia şi nu are niciun plan să se întoarcă pe marele ecran.