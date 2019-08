Tăriceanu anunță o alianță politică cu Ponta. Liderul Pro România pune însă o condiție

Călin Popescu Tăriceanu a anuțat că a încheiat o alinață politică cu Victor Ponta. În schimb, liderul Pro România condiționează un proiect politic comun de ieșirea ALDE de la guvernare.

Inițial, Tăriceanu scria, pe Facebook, că ”a hotărât” o alianță politică cu Victor Ponta, însă după 10 minute liderul ALDE a modifica anunțul său făcut de rețeaua socială, spunând că ”a discutat” o alinață politică cu Pro România.

”Discuții fructuoase în această dimineaţă cu liderul Pro România, Victor Ponta: am discutat o viitoare colaborare sub forma unei Alianțe politice!

ALDE şi Pro România vor avea grupuri parlamentare comune, şi astfel vom fi a treia forță politică parlamentară , după PSD şi PNL.

În perioada imediat următoare grupurile de lucru ale celor două partide se vor întâlni pentru a stabili proiectul politic al Alianţei şi protocolul de colaborare”, este mesajul transmis de Călin Popescu Tăriceanu, pe pagina sa de Facebook.

După ce Călin Popescu Tăriceanu a anunțat că ALDE a încheiat o alinață politică cu Pro România, Victor Ponta a afirmat, într-o postare pe Facebook, că discutarea unui proiect politic comun este condiționat de ieșirea ALDE de la guvernare.

”Pe 22 Iulie am spus “daca Alde iese de la guvernare suntem dispusi sa discutam un proiect politic comun” !

Azi am progresat foarte mult in acest sens! Nu am luat decizii - dar am discutat si progresat! Cand mai multi oameni se aseaza la masa cu intentii bune - sunt sanse mai mari de succes!

Este o nevoie uriasa de schimbare a modului de guvernare a tarii / un “RESET” total al administratiei publice si al directiei economice! Trebuie sa gasim solutii si oameni capabili sa le aplice!

Noi Suntem ProRomania - si tinem cu Romania!”, a scris Ponta.