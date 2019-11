Calendarul Putin face furori în Japonia

Calendarele îl arată pe Putin în mai multe ipostaze: într-una din imagini stă de vorbă la telefon, în alta ţine în braţe un leopard, în timp ce altă pagină de calendar îl arată adâncit într-o conversaţie cu preşedintele american Donald Trump. Oricare ar fi ipostaza, calendarele pe 2020 cu liderul rus trec ca pâinea caldă în magazinele de ziare din Japonia.



"Este pentru al patrulea an de când magazinul nostru vinde calendarul Putin. Anul acesta avem trei formate diferite. Nu știm de ce calendarul cu președintle rus este atât de popular în Japonia.', spune YUI TAKAHASHI, proprietara unui magazin.







Părerile japonezilor sunt împărţite. Unii sunt încântaţi că-l pot agăţa în perete pe preşedintele rus, alţii spun că rămân neutri faţă de această poveste şi preferă să pună pe pereţi calendare cu animale sau cu alte personaje. Și unii și altii însă răsfoiesc calendarul, ca să vadă ipostazele în care a pozat liderul de la Kremlin.

