E sărbătoare mare sâmbătă! Calendar ortodox decembrie 2018

Calendar ortodox decembrie 2018

Calendar ortodox decembrie 2018. Biserica Ortodoxa ii praznuieste pe Sfantul Sfintit Mucenic Elefterie si pe mama acestuia, Sfanta Mucenita Anita in fiecare an pe 15 decembrie.

Calendar ortodox decembrie 2018.Sfantul nostru Mucenic Elefterie era din Cetatea Eterna, Roma. Inca de la o varsta foarte frageda acesta va ramane orfan de tata si va fi crescut doar de mama sa, Antia, care fusese invatata despre tainele si credinta crestina insusi de Sfantul Apostol Pavel. Iar Elefterie va invata Sfintele Scripturi dupa ce mama sa il va duce la episcopul Anichit.

Acesta din urma il va randui pe Elefterie in ceata clericilor. Cand implineste 15 ani, Elefterie va fi hironit diacon, iar la 18 ani preot. Cand ajunge la varsta de 20 de ani, Sfantul nostru va fi hironit ca episcop al Iliricului. Acesta va atrage foarte multe persoane la credinta cea dreapta prin invataturile si propovaduirea Mantuitorului. Din aceasta cauza, imparatul Adrian va trimite soldatii pentru a il aduce in fata acestuia, fapt care s-a si intamplat.

Calendar ortodox decembrie 2018.Cand se afla in fata imparatului, Sfantul isi marturisi credinta in Hristos, spunand ca Mantuitorul nostru este Dumnezeul tuturor. Din cauza acestui lucru Adrian ordona ca Elefterie sa fie supus la foarte multe chinuri, pe care sfantul le va indura cu seninatate. La sfatul prefectului Coremon, imparatul ordona sa fie facut un cuptor care sa aiba tepuse ascutite si de o parte si de alta. La rugaciunea Sfantului Elefterie catre bunul Dumnezeu, Coremon se umplu de Sfantul Duh, intrand astfel in cuptor marturisind faptul ca Iisus Hristos este adevaratul Dumnezeu. Acesta va iesi nevatamat din cuptor insa isi gaseste sfarsitul dupa ce ii este taiat capul.

Calendar ortodox decembrie 2018.Mai apoi, Sfantul Elefterie va fi aruncat in cuptor insa focul se stinse iar el iesi nevatamat. Apoi Elefterie va fi legat de un cal tras de cai salbatici. Dezlegat de ingerii trimisi de Dumnezeu, sfantul este dus intr-un munte inalt unde va trai cu animalele salbatice care se imblanzeau cand Elefterie le vorbea cuvintele bunului Dumnezeu. Imparatul Adrian trimisese ostati pentru a-l captura insa sfantul, indrumat de Hristos ii va boteza. Alaturi de acestia, alti cinci sute de soldati au ajuns sa creada in Hristos. Ajungand totusi in fata imparatului este ucis de doi ostasi.

Mama lui Elefterie, Antia, a primit si ea cununa muceniciei prin sabie pe cand isi imbratisa si saruta fiul mort.

Sursa: calendarulortodox.ro