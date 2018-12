Cadouri de Crăciun. Idei pentru întreaga familie

De Crăciun sunt atât de multe lucruri de făcut, că lăsați, ca de obicei, pe ultima sută de metri cadourile pentru cei dragi. Iar atunci intrați în panică și nu știți ce să luați.

Vă oferim câteva sugestii de cadouride Crăciun, care să fie sș utile și nici să nu vă depășească bugetul de cheltuieli.

Cadouri de Craciun: Suporturi de farfurii

Suporturile de farfurii sunt foarte utile intr-o casa. O masa aranjata cu suporturi din bambus de exemplu are un aspect deosebit, deci nu veti da gres daca pentru fiecare membru al familiei la care veti merge in vizita de Craciun veti cumpara un astfel de suport. In functie de model si de materialul din care este realizat, un suport de farfurii costa de la 4 la 30 de lei. Pentru bucatarie sunt la fel de utile si seturile cu manusi sau suporturi pentru oalele fierbinti.

Cadourile de Craciun: Obiectele hand-made

Piata de hand-made a luat amploare si la noi. Puteti gasi la targurile specializate sau chiar pe net diverse obiecte hand-made (de la bijuterii, la fulare, accesorii, pahare, farfurii pictate manual, magneti ce frigider sau decoratiuni). Aveti avantajul ca produsele sunt unicat, iar gestul vostru va fi apreciat de cel care primeste cadoul. In functie de optiunea pe care o faceti, puteti plati intre 15 si 100 de lei.

Cadouri de Craciun: USB-uri, pentru barbati

Daca aveti o ruda care foloseste foarte mult calculatorul sau este pasionata de IT, atunci un USB poate fi oricand binevenit, incapator sa fie. De exemplu, un stick de memorie de 16 Gb poate costa in jur de 50-60 de lei.

